Teatre de proximitat

"Dies mentits", Festival Zero

"Peix", Festival Zero

"Rebota, rebota y en tu cara explota", Festival Zero

Teatre de petit format, feminista, jove, arriscat, que estimula el debat i que fuig de la convencionalitat: aquest és l'eix del Festival Zero , organitzat per l'associació Teatres en Xarxa –una agrupació d'equipaments teatrals municipals– amb la intenció de facilitar la difusió pel territori d'espectacles que han rebut la benedicció de la crítica però que estan allunyats del circuit de la comercialitat més estàndard.El Festival Zero va néixer per multiplicar la visibilitat de treballs d'aquestes característiques –obres que dilueixen la distància entre els artistes i el públic, que es viuen des d'espais diferents al pati de butaques i que conviden a la interacció– i aquest any arriba a la seva tercera edició, que se celebrarà entre el 8 de febrer i el 16 de març al Teatre Clavé de Tordera, al Teatre Auditori de Llinars del Vallès, al Teatre Municipal Cooperativa de Barberà del Vallès, al Teatre Mercè Rodoreda de Sant Joan Despí i al Teatre Núria Espert de Sant Andreu de la Barca. Cada un d'ells acollirà diverses representacions dels tres espectacles triats: Rebota rebota y en tu cara explota, de Quin Tarrida i Agnès Mateus –guanyadora del Premi de la Crítica 2017 a Noves Tendències i del Premi Butaca 2018 a Noves Aportacions Escèniques–, Els dies mentits, de la Companyia Flyhard, i Peix, de la Companyia Hotel Iocandi.Marta Aran, responsable de la dramatúrgia i la direcció d'Els dies mentits, destaca que tant aquest espectacle –la confessió d'una dona que mai no ha tingut un orgasme– com Rebota rebota y en tu cara explota –al voltant de la violència masclista– són obres "amb consciència de gènere, feministes". En el seu cas, el text va néixer "a partir de testimonis reals sobre l'anorgàsmia. I tot i que està pensat per a diverses generacions, vam veure que era molt necessari per al públic jove, interessat per temes com el consentiment o les primeres vegades". Segons Aran, "a les escoles es parla del sexe des de la por i no des del plaer i la llibertat, així que era una gran eina per aproximar-nos-hi". Per això subratlla la importància d'iniciatives com el Festival Zero, ja que "no només ens ha d'agradar un tipus de teatre, i molts cops quan els joves comencen a interessar-se per la cultura no saben on anar".El Festival Zero compta des del 2018 amb un acord amb la Fira Tàrrega pel qual es compromet a incloure una producció vinculada al Programa de Suport a la Nova Creació de la Fira. Aquest any es tracta de Peix, un viatge metafòric i poètic cap a les profunditats humanes que Anna Giribet –directora artística de Fira Tàrrega– defineix com "una proposta fresca, una barreja de teatre i circ per a tots els públics". Giribet valora que iniciatives com el Festival Zero "permeten que les companyies que surten de la línia més comercial puguin fer una gira de diversos bolos pel territori, cosa que és poc habitual".El festival compta amb el suport de la Diputació de Barcelona ; en la seva presentació al Centre d'Estudis i Recursos Culturals (CERC), el diputat de Cultura de la Diputació –i alcalde de Tordera– Joan Carles Garcia Cañizares va insistir en l'aposta de la institució en "donar contingut als teatres que hi ha als diferents municipis de la demarcació de Barcelona, amb espectacles que fan la feina de crear afició per al teatre i generar nous públics".Martí Pujol, alcalde de Llinars del Vallès –una de les localitats integrades a Teatres en Xarxa–, recorda per la seva banda que "a vegades els municipis que formem part de la rereciutat de Barcelona quedem invisibles, i festivals com aquest ajuden a expandir la cultura pel país". També incideix en què "el conjunt dels que formem Teatres en Xarxa pertanyem a formacions polítiques diferents, i és que la cultura és un fet substancial per unir ciutadans per damunt d'ideologies. Aquestes són les tres obres que hi trobarem i aquests, els llocs on s'interpretaran:Dissabte 8 de febrer a les 20h, al Teatre Auditori de Llinars del Vallès.Divendres 28 de febrer a les 20:30h, al Teatre Municipal Cooperativa de Barberà del Vallès.Dissabte 7 de març a les 17h, al Teatre Clavé de Tordera.Dissabte 14 de març a les 19h, al Teatre Núria Espert de Sant Andreu de la Barca.Divendres 21 de març a les 19h, al Teatre Mercè Rodoreda de Sant Joan Despí.Diumenge 9 de febrer a les 19h, al Teatre Auditori de Llinars del Vallès.Diumenge 1 de març a les 18h, al Teatre Municipal Cooperativa de Barberà del Vallès.Divendres 6 de març a les 20:30h, al Teatre Clavé de Tordera.Divendres 13 de març a les 21h, al Teatre Núria Espert de Sant Andreu de la Barca.Diumenge 15 de març a les 18:30h, al Teatre Mercè Rodoreda de Sant Joan Despí.Dissabte 15 de febrer a les 20h, al Teatre Auditori de Llinars del Vallès.Divendres 29 de febrer a les 20:30h, al Teatre Municipal Cooperativa de Barberà del Vallès.Dissabte 7 de març a les 19h, al Teatre Clavé de Tordera.Dissabte 14 de març a les 17h, al Teatre Núria Espert de Sant Andreu de la Barca.Diumenge 15 de març a les 17h, al Pati del diamant del Centre Mercè Rodoreda de Sant Joan Despí.