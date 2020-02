Foto: Aaron Burden

Catorze recomana la nova convocatòria dels Premis de Poesia Jocs Florals de Barcelona , oberta fins al 21 de febrer de 2020 i que organitza l'ajuntament de la ciutat.Els Jocs Florals de Barcelona tenen més de 150 anys d'història i són un dels guardons dedicats a la poesia més antics d'Europa. El certamen és una plataforma per donar a conèixer noves veus de la poesia o per consolidar autors, i l'han guanyat poetes com Ponç Pons, Miquel de Palol i David Caño, que va rebre el guardó en la darrera edició. Els Jocs Florals de Barcelona concedeixen un únic premi, dotat amb 9.000 euros, al millor recull de poemes en llengua catalana de tema lliure, i s'hi pot participar fins al 21 de febrer. Aquí en podeu consultar les bases.convocatòria dels Premis de Poesia Jocs Florals de Barcelona 2020 a través d' aquest enllaç fins al 21 de febrer de 2020.