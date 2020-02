Mozart, al Liceu

Retrat de Wolfgang Amadeus Mozart realitzat per Barbara Krafft (detall), 1819. Foto: Viquipèdia / Wikimedia Commons

Amer Curto i la seva acompanyant, guanyadors del sorteig d'una entrada doble per a una de les funcions d'«Aida» al Gran Teatre del Liceu

La Clémence de Titus de Mozart – Festival d’Aix-en-Provence 2011 © Pascal Victor/artcompress



La Clémence de Titus de Mozart – Festival d’Aix-en-Provence 2011 © Pascal Victor/artcompress



La Clémence de Titus de Mozart – Festival d’Aix-en-Provence 2011 © Pascal Victor/artcompress