L'anunci que no es va veure als Oscar

«L'anunci que estàs a punt de veure va ser rebutjat per la cadena ABC i pels Oscar, i no es va emetre durant l'entrega dels premis. No és "violent, polític" ni sexual. El nostre anunci no és "religiós o obscè" i no mostra "armes o munició". "Higiene femenina i alleujament de les hemorroides" també són temes prohibits. Només hi surt una mare primerenca, a casa amb el seu nadó i el seu nou cos. Però va ser rebutjat. I encara ens preguntem per què les noves mares no se senten preparades.»L'empresa Frieda Mom ha publicat aquest anunci per denunciar la invisibilització d'una cosa tan normal com el cos femení durant el postpart, i per posar en evidència les polítiques de continguts d'alguns mitjans de comunicació. L'espot va ser concebut per Zac Cockrell, Brittany Howard, Heath Fogg i Steve Johnson i té per banda sonora la cançó Sound & Color d'Alabama Shakes.