Sopa de Cabra el 28 de febrer treu el seu desè disc d'estudi, La gran onada. Així sona Em trenques el cor, una de les noves cançons que n'han avançat.Dubtant si agafar aquest tren,qui dia passa, diu que anys empeny.La vida truca només un cop,el que no et mati et farà més fort.Pel maig cada dia un raig,la bota vessa i el vi fa sang.Em dius que tingui seny, cal ser prudent, noi,i a poc a poc hi anem deixant el coll.Deixa'm dir que no tinc por,deixa que ara parli el cor,deixa'm dir, deixa'm dir.Baixant la plaça del rei,el meu amor és la meva llei.La boira és baixani una ànima no es mou,si fas un pas has llepat del tot.Gener, qui vol ser el primer,ningú es fa ric amb el seu alè,dius que qui canta el mal espanta,fins que el silenci t'enxampa de ple.Deixa'm dir que no tinc por,deixa que ara parli el cor,deixa'm dir, deixa'm dir.Deixa'm dir que no hi ha prou amor,deixa'm que ara parli amb el cor,deixa'm dir, deixa'm dir.Aquest dolor ja no té remei,la sensació va dient adeu.Cal ser valent, noi, ja he tingut massa seny,un altre cop hi anem deixant la pell.Deixa'm dir que no tinc por,deixa que ara parli amb el cor,deixa'm dir, deixa'm dir.Deixa'm dir que no hi ha prou amor,deixa que ara parli amb el cor,deixa'm dir, deixa'm dir.Deixa'm que ara parli d'amor,deixa'm dir que em trenques el cor,deixa'm dir, deixa'm dir.