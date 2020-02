Foto: Annie Spratt

Oh, si un adeu d'amor fos només el gestdel dolor compartitper no haver sabut volar junts més alt.Oh, si un adeu d'amor fos encara amor.Oh, si un adeu d'amor fos pols d'un camísense espai pels retrets,sols un pas més pel bell do de seguir en l'intent,en l'antic intent d'estimar i somiarde sempre, per sempre i sempre lliurement.Oh, que no acabi mai el teu pas per mini aquest joc dels sentitsque ara ens fan senyals d'un amor tan dens,rar entramat de por i desig d'enllà...Oh, si un adeu d'amor fos encara amor,per sempre, de sempre i sempre lliurement.