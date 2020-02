Sopa de Cabra el 28 de febrer treu el seu desè disc d'estudi, La gran onada. N'escoltem Fronteres, una cançó cantada amb Núria Moliner, del grup Itana.Tots els camins estan tancats,i la nit reneix, no acaba mai.Hi ha tanta gent que està esperant,i la pluja cau sobre els seus caps.Sota un cel que no té final,van preguntant qui té la clau.Queda’t amb mi, no marxis mai.Diuen que els rius porten al mar,tots els cors avui s’han desbordat.Diuen que haurem de travessar,però els vaixells també s’han aturat.Sota un cel cada cop més granvan preguntant si arribaran.No em deixis, no, per què se’n van?Queda’t aquí, no marxis mai.Sobre el gel que ara es va trencantanem preguntant si arribarem.Queda’t amb mi, porta’m al cel,no em deixis sol, no marxis mai.Totes les llums s’han apagat,i la gent segueix aquí esperant.Tots els camins estant tallats,trobarem un lloc on arribar.