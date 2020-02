Sopa de Cabra el 28 de febrer treu el seu desè disc d'estudi, La gran onada. N'escoltem un avançament, Fronteres.No he trobat encara escales fins al cel,ni autopistes a l’infern, ni una drecera.He perdut al mar tots els vaixells,els ocells he vist deixant la costa enrere.Em deien adeu,deien adeu,deien adeu.Deien adeu,deien adeu,deien adeu.Hi ha misteris que mai no ha resolt el vent,massa estaques que mai no han caigut a terra.He sentit la veu dels innocents,he sentit el crit de tanta gent.Que deien adeu,deien adeu,deien adeu.Et deien adeudeien adeu,deien adeu.Deien adeu,deien adeu.Dius que el món s’està acabant fa massa temps,el soroll s’ha fet més gran i és més intens.Però l’amor és més fort del que imaginem,la foguera ja s’encén.Deien adeu,deien adeu,deien adeu.Deien adeu,deien adeu,deien adeu.Deien adeu,deien adeu.