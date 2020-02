Foto: Ava Sol

L'àngel i la infermesa del pensament

La infermesa –la malaltia, la fragilitat, la falta de fermesa– i l'àngel –la bellesa, la serenitat, la llum– s'uneixen i es complementen en el nou poemari d'Ivette Nadal (Granollers, 1988). Publicat dins la col·lecció Jardins de Samarcanda (Eumo Editorial i Cafè Central), a L'àngel i la infermesa del pensament "hi ha molta filosofia de la música, de la poesia, de l'amor i de la malaltia." "Al mig del llibre hi ha l'apartat en què parlo de l'anorèxia, però ni en negatiu ni en positiu, sols n'he volgut explorar el concepte. En aquests últims quatre mesos vaig tenir una recaiguda, i volia parlar-ne perquè, malgrat la infermesa –un concepte inventat per Josep Maria Esquirol, de qui n'he estat alumna–, vaig tenir la petita lucidesa per entendre-la."​ "És un llibre més conceptual, en què m'he permès intentar buscar significats a preguntes que fa temps que intentava descobrir sobre l'escenari." Així doncs, la reflexió és el pal de paller d'aquest poemari (que es publica el dilluns 17 de febrer) en què Ivette Nadal, d'una manera concisa i breu, va al gra del pensament.No em preguntissi ja menjo.Digue'm que m'estimes,ei.Però estima'm, eh!***Acollir la feblesaés fer visible aquella tristesa que semblava invisible.Perl'escriure 'quell,pel viure teu,pel somriure sorneguer,i per l'àngel que em va dir "tornaré".Jopotser no em curaré,però 'xí apaivagaréel monstre 'quell,el parlar hostil seu,i el dolor vostre i meu,que era i ésmés vostreque meu.Quan et veigés quan més et trobo a faltar.L'errata ésdir que el no-resno és alguna cosaen concret.T'enamora i t'inspiracom creixen les plantes,però el més importantés qui els ha donat l'oportunitat de ser plantades,igual que la poesia-mare.Jardins de Samarcanda és una col·lecció dirigida per Antoni Clapés i Víctor Sunyol© Ivette Nadal, 2020© d'aquesta edició: Cafè Central / Eumo Editorial