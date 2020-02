Germanes al Tantarantana

Mònica López i Lluïsa Castell protagonitzen «Germanes», de Wajdi Mouawad Foto: Anna Fàbrega

Catorze recomana l'obra Germanes , escrita per Wajdi Mouawad i dirigida per Roberto Romei, que es representa a la Sala baixos 22 del teatre Tantarantana des del 13 de febrer fins al 8 de març de 2020.Germanes explica la trobada casual de dues dones; la Geneviève, una advocada experta en conflictes internacionals, i la Layla, perit d'una companyia d'assegurances, que es coneixen després que la primera es vegi obligada a refugiar-se en una habitació d'hotel fins que passi una tempesta de neu. Aquesta trobada atzarosa els donarà força per rebel·lar-se contra una vida que no els pertany i trobar paraules a les seves necessitats. L'obra, que interpreten les actrius Lluïsa Castell i Mònica López, és el text més intimista del reconegut autor canadenc d'origen libanès Wajdi Mouawad, autor de Litoral i Incendis. Germanes , de Wajdi Mouawad.a la Sala baixos 22 del teatre Tantarantana (carrer de les flors, 22, Barcelona).del 13 de febrer fins al 8 de març de 2020.