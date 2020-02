Busco ideals que he aprèslluny de casa i no els trobo.Hi ha un desordre que em té preocupat,de petit no m'ho havien explicat.Costa d'acceptar que les coses van canviant,simplement redefinir la manera de sentir,però no accepto els canvis que hi ha hagut,ideals que s'han perdut.Potser és que he llegit massa llibres d'altres temps,potser m'he creat un bell lloc dins del meu cap,però hi havia un temps imaginat.Tot allò per mi ja s'ha acabat.Busco un lloc meu.Refranys antics sense sentit,paraules que s'han esvaït.Busco un vell corriol on jo de petit jugava.Busco racons que recordo que tots els amics hi anàvemperò tots aquells llocs ja han canviatsota el ritme de la humanitat.Busco un lloc meu.Busco ideals que he aprèslluny de casa i no els trobo.Hi ha un desordre que em té preocupat,tot això no m'ho havien explicat.Busco un vell corriol on jo de petit jugavaperò tots aquells llocs ja han canviatsota el ritme de la humanitat.Busco un lloc meu.Enyoro un temps mai viscutque em van explicar de petit a casa.Enyoro un lloc que potser era una paísperò ara veig nomésun piló de gent fent cua.