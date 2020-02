La companyia aèria SAS ha publicat un anunci per celebrar la diversitat d'orígens de tot el que avui dia es considera escandinau, posant l'accent en la importància de mantenir-se obert mentalment i socialment. En estrenar-se, però, va causar gran polèmica i va rebre atacs i grans crítiques per part dels partits de la dreta i de sectors de la societat que els acusen de negar la seva identitat. SAS ha demanat disculpes als ciutadans –i potencials clients– a qui podia haver ofès."Què és realment escandinau? Absolutament res. Nada, niente, no existeix tal cosa. Tot és copiat. La nostra democràcia? El mèrit és dels grecs. Permís de paternitat? Gràcies, Suïssa. Els icònics molins de vent escandinaus en realitat van ser inventats a Pèrsia, i hem omplert els nostres carrers de bicicletes alemanyes. Gràcies, Alemanya! Què hi ha del pa de sègol? És turc. Smørrebrød? Holandès. Què passa amb la regalèssia? És xinesa. Midsommarstången? Alemanya. I espera't: els rumors diuen que aquelles mandonguilles tan sueques podrien no ser tan sueques com et penses, sinó turques. Inclús el pastisset danès no és danès, és austríac. I l'orgull de Noruega, el clip de paper, en realitat va ser inventat per un americà. I ja que hi som, Amèrica, gràcies per fer els primers passos empoderant el moviment a favor dels drets de les dones.""No som millors que els nostres ancestres vikings, agafem tot el que ens agrada en els nostres viatges, ho ajustem una mica i, voilà!, una cosa escandinava única. Sortir al món ens inspira a pensar gran, encara que siguem força petits, perquè cada cop que anem més enllà de les nostres fronteres incorporem color, innovació, progrés, afegint aquí el millor de tot arreu. D'alguna manera Escandinàvia ha arribat fins aquí, peça a peça, gràcies a gent corrent que va trobar el millor de casa nostra lluny de casa nostra, així que tenim moltes ganes de veure quines coses meravelloses portareu a la propera. Som viatgers."