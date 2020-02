Anna Terricabras

Al Solsonès hi ha una muntanya amb un forat d'entre 30 i 40 metres de fondària. Un pou vertiginós, profund i immens causat per l'esfondrament de la part superior de la cova, d'origen càrstic, que hi havia a sota. No fa pas tant, el gel que s'hi acumulava a les nevades d'hivern el convertia en un pou de glaç, i els traginers el transportaven, embolcallant-lo en sacs i sàrries, a les grans ciutats de la plana.La il·lustradora Anna Terricabras va néixer a Solsona el març del 1983. Aquest forat, que es podria reduir a una anècdota, a una part més del paisatge prepirinenc, per a ella ha estat una font d'inspiració que ha plasmat en una sèrie d'obres que fins al maig estan exposades a La Villaroel: "És un forat que m'ha atret des de petita, entre la por i la fascinació, sovint ha estat present en somnis i, amb el temps, l'he convertit en un lloc que he necessitat descriure des de totes les perspectives.""Prenc el Forat de la Bòfia com a metàfora d'un estat intern i del trànsit d'un moment vital complex. I com l'art genera aquest dialeg entre intuició i raó, que ens ajuda a resituar-nos per seguir endavant i créixer." I és que aquest buit és una metàfora de l'abisme, de les pors, de la negror més profunda que cadascú portem a dins. De la valentia que suposa apropar-te al teu dolor, mirar-lo, explorar-lo, baixar-hi fins al fons, per després sortir-ne i veure bellesa allà on no n'havies vist mai.Bòfia I.Bòfia II.Parets I.Parets II.Parets III.Parets IV.Cel retallat.Cel retallat II.Anatomia I.Anatomia II.Engolir.Ferida.Primer esbós.Segon esbós.