El conegut com a Duo dels gats, Duetto buffo di due gatti, és una peça musical humorística per a dues veus i acompanyament escrita l'any 1825 i tradicionalment atribuïda a Gioachino Rossini , que en realitat podria haver estat escrita pel compositor britànic Robert Lucas de Pearsall, que signava amb el pseudònim G. Berthold. Aquest duet, que per lletra té només els miols de dos gats, sol interpretar-se al final d'alguns concerts com a bis.Escoltem i veiem com van cantar aquesta baralla humorística entre dos gats les sopranos Montserrat Caballé i la seva filla Montserrat Martí, d'una banda, i Kiri Te Kanawa i Norma Burrows, de l'altra.