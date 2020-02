​Per una vida digna

Yayo Herrero durant la seva intervenció al cicle «Reflexions a l'escola» Foto: Fundació Collserola

Imaginem-nos un iceberg del nostre model econòmic. La part de dalt, la que es veu i la que flota, seria tot allò que entenem per economia: el treball assalariat, el que es compra i el que es ven, les mercaderies, les subvencions. Però hi ha molt més que no s'ha dit. Per la part de baix hi trobem tot allò que també és economia, però que no es visibilitza i que no té preu. Quan val el cicle de l'aigua? Quan val la capa d'ozó? I la fotosíntesi? I la mà d'obra? El nostre model econòmic creu que el valor rau en el que té un preu. Però si la part de dalt d'aquest iceberg creix sense límits, encara creix més la part de sota, i això genera moltes crisis.L'antropòloga, educadora social i enginyera agrícola Yayo Herrero ha particpat al cicle de conferències Reflexions a l'escola que organitza la Fundació Collserola i defensa que el model capitalista i globalitzat del model actual és estructuralment heteropatriarcal, ecocida, injust, racista i colonial. És per això que creu que des de la nostra mirada necessitem donar-li la volta . Tal com diu ella cal 'posar la vida al centre'. Herrero parteix de l'afirmació que la cultura, l'economia i les polítiques hegemòniques li han declarat la guerra a la vida. Creu que l'origen d'aquesta crisi és la ruptura de la cultura occidental i la modernitat respecte de la materialitat de la terra i dels cossos. Cal que es deconstrueixin els mites i les creences en què es recolza aquesta economia actual; un pas previ per reorientar subjectivitats i pràctiques que posin la vida, vulnerable i finita, com una prioritat.Aquesta guerra a la vida es pot entendre des de quatre dimensions:Els problemes ecològics són una tensió on les societats occidentals hem construït les formes de vida i els estils materials, però oblidem que vivim en un planeta que té límits físics. Estem davant d'una quarta revolució industrial on tot el que pretén fer la indústria, si ho contrastem amb la ciència, els comptes no surten, o si més no, no per a tothom. Tenim una crisi d'energia i materials i alhora també el canvi climàtic; un problema que podria haver-se evitat als anys 80-90, però que avui en dia encara no s'hi ha fet res i ens hem d'adaptar-nos a les seves conseqüències.Hi ha una barrera que rodeja l'Europa rica i a més a més de no deixar persones migrants, no deixa entrar energia, materials, pesca i productes de la biodiversitat. Tots, absolutament tots els països rics són deficitaris en matèries primes. Aquesta guerra pels recursos està provocant migracions forçoses, gent que surt dels seus territoris. Aquest procés forçós és un problema humanitari i d'hàbitat però també és assumit com un problema de seguretat i posa a prova la moral de la humanitat.Hi ha una barrera invisible de qui està dins i fora del món laboral. Inclús hi ha gent que té feina i no arriba a final de mes. Persones que es troben en una precarietat extrema. L'economia ha fet un gir. Vivim un deteriorament de condicions laborals, de les llibertats i drets socials.La vida humana és absolutament interdependent. Hi ha dificultats per sostenir les vides. Els vincles es deterioren per la casa, la feina...Cal una ciutadania formada i molta gent que vulgui fer aquests canvis.Finalment Herrero també reivindica que cal canviar també el paper de l'educació sobre aquests temes. L'educació és un lloc important de disputa i d'hegemonia cultural i l'escola és un espai que ha de fer un treball importat d'obertura per formar persones que comprenen el món on viuen, reflexionin críticament i escullin com relacionar-se tant en l'àmbit del coneixement com dels valors.Posem la vida al centre doncs si volem una vida digna.