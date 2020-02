Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar.



I

Nunca perseguí la gloria,

ni dejar en la memoria

de los hombres mi canción;

yo amo los mundos sutiles,

ingrávidos y gentiles

como pompas de jabón.

Me gusta verlos pintarse

de sol y grana, volar

bajo el cielo azul, temblar

súbitamente y quebrarse.

XXIX

Caminante, son tus huellas

el camino, y nada más;

caminante, no hay camino,

se hace camino al andar.

Al andar se hace camino,

y al volver la vista atrás

se ve la senda que nunca

se ha de volver a pisar.

Caminante, no hay camino,

sino estelas en la mar.

Foto: Danilo Urbina

Antonio Machado va néixer a Sevilla el 26 de juliol de 1875 i va morir el 22 de febrer de 1939 a Cotlliure (Rosselló), havent fugit a l'exili. Recordem el poeta que va formar part de la Generació del 98 amb els versos de Proverbios y cantares –de l'obra Campos de Castilla– que Joan Manuel Serrat va incloure a la cançó Cantares. I escoltem també aquesta cançó, amb lletra mig de Machado mig de Serrat.XLIVHace algún tiempo, en ese lugardonde hoy los bosques se visten de espinos,se oyó la voz de un poeta gritar:"Caminante no hay camino,se hace camino al andar."Golpe a golpe, verso a verso.Murió el poeta lejos del hogar,le cubre el polvo de un país vecino.Al alejarse le vieron llorar:"Caminante no hay camino,se hace camino al andar."Golpe a golpe, verso a verso.Cuando el jilguero no puede cantarcuando el poeta es un peregrino,cuando de nada nos sirve rezar:"Caminante no hay camino,se hace camino al andar."Golpe a golpe, verso a verso.