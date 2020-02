com si ni jo me n'adonés,d'aquest donar-me: com si ho fesun jo de mi que m'ignorés.Jo em donaria a qui es donésa canvi meu per sempre més:que res de mi no me'n quedésen el no-meu que jo en rebés.Jo em donaria per un bes,per un de sol, però que besési del besat em desbesés.Jo em donaria a qui em volgués,com si ni jo me n'adonés:com una almoina que se'm fes.