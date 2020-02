La vida és bella

Jo, veient com tu somrius,soc el nen que ahir vaig ser.Si jo vetllo pels teus somnis,la por no vindrà mai i així sabràsque viure és molt bonic.Cauen mil llàgrimes al mar.Tu mai no em veuràs plorari és que sols la teva joiaallunya el meu dolor i així jo séque viure és molt bonic.Sí, el meu cor sempre estaràon estigui el teu corsi tu no deixes de lluitar.I mai no perdis la il·lusió,mai no oblidis que al finalhi haurà un indret per a l'amor.Yo, al verte sonreirsoy la niña que ayer fui.Si yo velo por tus sueñosel miedo no vendráy así sabrás lo bello que es vivir.Caen mil lágrimas al mar,tú no me verás llorar,y es que solo tu alegría amansa mi dolory así yo sé lo bello que es vivir.Sí, mi corazón siempre estará donde esté tu corazónsi tú no dejas de luchar.Y nunca pierdas la ilusión, nunca olvides que al finalhabrá un lugar para el amor.Tú no dejes de jugar, no pares de soñar,que una noche la tristeza se irá sin avisary al fin sabrás lo bello que es vivir.