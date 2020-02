Els jardins de Rusiñol

Foto: Viquipèdia / Wikimedia Commons

Santiago Rusiñol va néixer el 25 de febrer de 1861 a Barcelona i va morir el 13 de juny de 1931 a Aranjuez. Va ser un artista polifacètic –escriptor, pintor, dramaturg, periodista– i un referent del Modernisme català, tant que Pablo Picasso, a la seva arribada a Barcelona, el va escollir com a mestre perquè el veia com un artista guia, artista que, més enllà de fer obra, establia criteris ètics d'evolució de la societat. Ens centrem en la seva faceta com a pintor i visitem 14 dels paisatges i racons que va retratar.Pont sobre un riu, cap al 1884.La banlieue, 1891.Interior d'un cafè, 1892.La nena de la clavellina, 1893.Novel·la romàntica, 1894.La riallera, 1894.Casa d'empenyorament, 1889.La forja, 1889.Son Moragues, 1903.Jardí d’Aranjuez, 1911.Jardí a Mallorca, 1911.Glorieta al capvespre, 1913.Pati blau d'Arenys de munt, 1913.Carrer de Rouen, data incerta.