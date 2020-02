Foto: Linh Nguyen

Tastem tres poemes del llibre Un cos preciós per destruir , de David Caño, reconegut amb el Premi Jocs Florals de Barcelona 2019.Tot.Tremola tot.Tremola el paisatge.El temps es fugaamb el suïcida.No tornaràs.I triga molt,en arribar,la nit.Un dia vaig veure un nenquasi mortestirat a terra, enmig de l'asfalt.Estava perdut.On erenels seus pares?Aquell nen era jo.Sé que podríem fugir d'aquí,però no creguis que seria millor.Hi hauria les rates, boscos densíssimsque no deixen passar mai la llum,amb els arbres que duen el nomde totes les persones que s'hi han anat a penjar,i el silenci...Aquest silenciamplificant els records fins a l'ofec,ressonant invisible com una amenaça.Sé que podríem fugir d'aquí,però ens acompanyarien els critsde les nostres ombres desesperades.I això, no crec que els agradés gaire,als nostres nous veïns.© David Caño.© 2019 Raval Edicions SLU, Proa.