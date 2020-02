Educar en el lleure té premi

Foto: Greg Rosenke

L'educació ni comença ni acaba a l'escola. Ens eduquen els pares, els germans, els amics, els veïns, el forner, la bibliotecària. És una responsabilitat compartida, en què precisament els esplais, els caus, les cases de colònies, els casals de barri i els centres d’educació ambiental hi juguen un paper molt important. La Fundació Carulla ho sap, i és per això que convoca de nou els Premis d'Educació en el Lleure , destinant-hi 10.000 euros i dividint-la en dues categories (obertes fins al 20 d'abril):Adreçat a les entitats de lleure educatiu que tenen l’objectiu d’impulsar idees i projectes que despertin la solidaritat, la inclusió, el treball en equip, la sostenibilitat i la difusió cultural. Es premiaran les propostes que donin resposta a una necessitat del barri o la comunitat, i que fomentin la participació i situïn els infants i joves al centre de l’aprenentatge. Els membres del jurat atorgaran un total de tres premis de 2.000 € cadascun i també s'oferirà un acompanyament i mentoria durant el curs acadèmic 2020 – 2021. Per presentar-vos-hi cal que envieu un vídeo de tres a cinc minuts explicant en què consisteix la iniciativa, les necessitats que motiven el projecte, els objectius, les activitats que es duran a terme i els agents de l'entorn o entitats que hi participaran. Podeu consultar-ne més informació i us hi podeu inscriure, aquí Reconeix el recorregut d’una entitat de lleure per la seva història i impacte transformador en la societat. S’hi podran presentar les entitats que compleixin els requisits de les bases, i fins i tot poden ser proposades per la ciutadania. En ambdós casos és imprescindible comptar amb l’aval de dues entitats, siguin o no de lleure. La Fundació Carulla, amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, dotaran el guardonat amb un premi valorat en 4.000 euros. Podeu consultar-ne més informació i us hi podeu inscriure, aquí