Enric Casasses i Figueres (Barcelona, 1951) ha rebut el 52è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes que Òmnium Cultural atorga des del 1969. Ho celebrem tastant el seu poemari El nus la flor (Edicions Poncianes), reconegut amb el Premi de la Crítica Catalana de poesia i amb el Premi Lletra d’Or.Com agafaràs les coses?Com vinguin.Com els hi plantaràs cara?Com pugui.Com em miraràs, a mi?Com vulguis.Com més m'estrenys, més m'eixamplo.Baixaven dos o tres fabricants d'espardenyes a rebre'ns perquè volien que ens les poséssim per provar el terra de la plaça nova, que era de terra, com tot el poble, com els camins, com els ulls amb què ens miraven, ells.Dic dos o tres fabricants perquè el tercer no semblava pas capaç de fabricar res, vivia al núvol i no escoltava res del que es va dir, només ens mirava i mirava. Tu li tornares la mirada alçant la barbeta com dient-li «què» i ell murmurà «no, re» mentre nosaltres ens agafàvem de la mà pensant «sí, molt».He confós els batecs del coramb els teus passos pujant l'escalano sé quants copsi quan llavors l'has pujadano ho he sentit.Si te n'acabes anant a viure a l'altrabanda del canal, despenjaré els remsde la paret.Oh, planetes que veniu d'entreles branques de la lluna i caieual cel de la terra, em veieu?Tot sol caus al caos, tu, ego,prô jo, sense l'ego, plego.© dels poemes i les il·lustracions de portada i interior: Enric Casasses.© d'aquesta edició: Associació Joan Ponç.