Un anno de amore

Un anno d'amore és una cançó de la cantant italiana Mina, publicada el novembre del 1964. L'escoltem també cantada en castellà per Luz Casal, en un concert; i en una escena de la pel·lícula Tacones Lejanos, de Pedro Almodóvar, en què Miguel Bosé fa playback.Si può finire quima tu davvero vuoibuttare via cosìun anno d’amore.Se adesso te ne vaida domani sapraiun giorno com’è lungoe vuoto senza me.E di notte, e di notte,per non sentirti soloricorderaii tuoi giorni felici,ricorderaitutti quanti i miei baci,e capiraiin un solo momento,cosa vuol direun anno d’amore,cosa vuol direun anno d’amore.Lo so non serviràe tu mi lasceraima dimmi, tu lo saiche cosa perdiamo.Se adesso te ne vainon le ritroveraile cose conosciutevissute con me.E di notte, e di notte,per non sentirti soloricorderaii tuoi giorni felici,ricorderaitutti quanti i miei baci,e capiraiin un solo momento,cosa vuol direun anno d’amore.E capiraiin un solo momentocosa vuol direun anno d’amore.Lo nuestro se acabóy te arrepentirásde haberle puesto fina un año de amor.Si ahora tú te vas,pronto descubrirásque los días son eternosy vacíos sin mí.Y de noche, y de noche,por no sentirte solorecordarásnuestros días felices,recordarásel sabor de mis besos,y entenderás,en un solo momento,qué significaun año de amor.¿Te has parado a pensarlo que sucederá,todo lo que perdemosy lo que sufrirás?Si ahora tú te vas,no recuperaráslos momento felicesque te hice vivir.Y de noche, y de noche,por no sentirte solorecordarásnuestros días felices,recordarásel sabor de mis besos,y entenderás,en un solo momento,qué significaun año de amor.