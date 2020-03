El silenci de Marina Abramović i Ulay

L'any 2010, al MOMA de Nova York, l'artista Marina Abramović va realitzar la performance The Artist Is Present, en què, asseguda en una cadira, anava rebent, una per una, les persones del públic per compartir l'experiència de mirar-se als ulls sense dir-se ni una sola paraula. En aquella filera immensa de seguidors, va aparèixer, inesperadament, Frank Uwe Laysiepen, conegut com Ulay, que havia estat la seva parella del 1976 al 1988, i amb qui havia treballat en moltíssimes creacions. Ulay, nascut a Alemanya el 30 de novembre de 1943, ha mort el 2 de març del 2020 a Eslovènia.