La lletra la va començar a escriure Joaquín Sabina, però li acabava de fer el pes i li va regalar a José María Cano, que la va acabar, convertint-la en un dels grans èxits de Mecano. L'escoltem cantada per aquest grup i pel mateix Sabina.A las cinco se cierra la barra del 33,pero Mario no sale hasta las seis,y si encima le toca hacer caja, despídete:casi siempre se le hace de día.Mientras María ya se ha puesto en pie,ha hecho la casa,ha hecho hasta el caféy le espera medio desnuda.Mario llega cansado y saludasin mucho afán.Quiere cama, pero otra variedad,y María se moja las ganas en el café.Magdalenas del sexo convexo.Luego, al trabajo en un gran almacén.Cuando regresa no hay más que un somiertaciturno que usar por turnos.Cruz de navajas por una mujer.Brillos mortales despuntan al alba,sangres que tiñen de malvael amanecer.Pero hoy, como ha habido redada en el 33,Mario vuelve a las cinco menos diez.Por su calle vacía a lo lejos sólo se vea unos novios comiéndose a besos.Y el pobre Mario se quiere morircuando se acerca para descubrirque es María con compañía.Cruz de navajas por una mujer.Brillos mortales despuntan al alba,sangres que tiñen de malvael amanecer.Sobre Mario de bruces tres cruces:una, en la frente, la que más dolió,otra, en el pecho, la que le mató,y otra miente en el noticiero.Dos drogadictos en plena ansiedadroban y matan a Mario Postigomientras su esposa es testigodesde el portal.En vez de cruz de navajas por una mujer,brillos mortales despuntan al alba,sangres que tiñen de malvael amanecer.