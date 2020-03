Foto: Joan Cortadellas Huguet



- Hores de curs: 15 hores, repartides en cinc sessions de tres hores cadascuna.

- Dates: el dimarts 2 de juny i els dilluns 8, 15, 22 i 29 de juny de 2020.

- Horari: de 18.00 a 21.00.

- Espai: Gràcia, Barcelona

- Preu: 210 euros.

Foto: Isabelle Dow

En aquesta nova edició, amb material nou per als qui vulguin repetir, farem un tempteig des de la narració històrica a l'autoficcional, passant per les raons que ens porten a convertir la memòria en literatura. També treballarem l'art d'enganxar el lector. I analitzarem textos que ens deixaran amb ganes de saber-ne més (i ens ensenyaran moltes tècniques).1. Envia'ns un correu a [email protected] amb aquestes dades:- El títol del curs: "Escriure els records".- Nom i cognoms complets.- Número de DNI.- Telèfon de contacte.- Currículum breu.2. Rebràs una resposta, amb indicacions per confirmar el tràmit.Care Santos (Mataró, 1970) és escriptora. Autora de dotze novel·les, la darrera, Tot el bé i tot el mal (Columna, 2018). El 2014 va rebre el Premi Ramon Llull de les Lletres Catalanes per Desig de xocolata (Editorial Planeta) i el 2017 el Premi Nadal amb Mitja vida (Columna Edicions). També és autora d'una nombrosa obra adreçada a lectors joves. Escriu cada dia i cada dia s'ho passa d'allò més bé escrivint.