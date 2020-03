Una de cada tres és la cançó amb què Valèria Aznar denuncia la violació que va patir per part d'un amic molt proper. I és també la carta de presentació del grup de trap social Angela (en honor a l'activista Angela Davis), que està format per la Valèria i la seva parella, Fèlix Colomer. "Hem fet aquesta cançó perquè volíem visibilitzar el tema i jo volia trencar silencis".Tothom parla de Manada,però en són milers violades.A la feina o de festa, a casa o al carrer,tant la reina com la resta, empresari o obrer.Us resistiu o no, tant se val, és violació.Sort, amor, no t’ha passat.Se’m menja la culpa i la vergonya,ahir em violaven, avui en feu conya.Si penso en el moment, no disfruto el present,dissimulo i vaig fent.A un sopar o un esmorzar?Tranqui, ja ho diràs demà.On ho dic i a qui l'hi dic?A ma mare o un amic?Som-hi, potser és el millor.He estat sola, fent la bola,no estic sola, potser és hora de cridar.He estat sola, fent la bola,no estic sola, aquí va:Em van violar.Però què hi feies, allà?Una birra i parlar.Qui va ser?El Sunyer.No pot ser.Doncs va ser.A casa teva?De l’Esteve.I què hi feies?Només peies.I ho dius ara?No ho sé, pare.Com vesties?Amb faldilles.Com demostres?No hi ha mostres.Et vas córrer?A la porra.Vas cridar?Vols callar?Et va agradar?Et vull matar.T’has begut l’enteniment,l’Esteve no és violent.No m’ho crec, anaves borratxa,frec a frec, això ja passa.Ho he llegit i ho he vist,t’ho inventes, és molt trist.Vas de festa, ets feliç,i, de sobte, la tempesta?Això són banyes, t’he pillat,el rei guanya: escac i mat.M’encanta el teu discurs,molt correcte i feminista,fins que soc jo l'abusada,ets un més de la Manada.Trenca murs, ja no ets mut,és abús, i sí, és a mi, i t’ho dic,i per fi, ja respiro,però m’ofego i et pregoque em miris als ulls:Em dic Valèria, tinc vint-i-quatre anys i em van violar.He estat sola, fent la bola,no estic sola, potser és hora de cridar.He estat sola, fent la bola,no estic sola, aquí va: em van violar.Soc jo, la teva amiga, la teva filla,la teva germana, la teva nòvia,van tapar-me la boca i a callar.Va apretar, va entrar i va forçar.I la sang va sortir, no parava i brillava,i jo no cridava però hi estava i feia mal,joder si feia mal.I em feia petita i desapareixia.Estic pel que vulguis, hi seré sempre: mentida.I ara, ho dic i torno. Torno. Torno. I recordo.A cada carícia, a cada mirada, a cada gest, a cada Valèria.Aguanta tia, aguanta.A cada: però això t’ha passat a tu?A cada mirada com les que m’esteu fent ara,a cada gest de complicitat.I torno, torno, torno i sempre torno de l’infern.He estat a l’infern i he tornat.