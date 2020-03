El senyal que esperaves és la cançó que dona nom al nou disc dels Amics de les arts i que serveix com a segon avançament d'aquest nou treball que es publicarà el 20 de març. Ha estat produït de nou per Tony Doogan i masteritzat als estudis Abbey Road.Fes-me lloc que ho intentaré,sortirem d'aquí. Ara escolta'm bé:crec en tu perquè no he sabut ni sédespullar-te els ulls o predir-te el gest.Ja vaig renunciar a llicenciar-me en tu.Ara ho tinc tan clar: no hi puc veure a contrallum.I potser el que he dit t'ha caigut tan lluny,als afores, en un descampat perdut.Vull un altre intent:si aquesta cançó fos, per fi, el senyal que esperaves?I si no existís el millor moment?I si et cal saltar per tornar-te ocell?I que diguin missa! I que ens diguin folls!La veu dels covards, dels despertaporsaquest cop només serà una remor.Confondrem els planys entre el vent d'un boscque ja és tan petit quan girem els ulls...Quasi hi som, quasi hi som.Escriurem el final tots dos,anem molt bé si també et tremola el pols.Escriurem el final tots dos,anem molt bé si també et tremola el pols,anem molt bé si també et tremola el pols.He somiat la ciutat mil cops,hi arribem de nit, caminem ben sols,per carrers estrets, empedrats i molls;de fanals groguencs, d'infinits balcons.Em dius: "Tant de bo no estiguéssim sols.Si sortís algú a desitjar-me sort...".I jo et dic: "Hi són. Que no els sents com canten?".Escriurem el final tots dos,anem molt bé: tenim por,anem molt bé: tenim por.Escriurem el final tots dos, lluny d'aquí.