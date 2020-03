Foto: galaxies and hurricanes

Les coses que no dius obren escletxesdamunt la pell estoica. Llisquen, àvides,pels rius de sang del cos, i no s’aturenfins que troben racons que desconeixes.S’hi queden. Te’ls esquincen. Però tuno te n’adones. Parles fort, i rius,i aconsegueixes ignorar la pena.S’hi queden tant de temps que en perds el compte.Són coses que no vols, o vols i dols,però t’estimes més aniquilar-les–almenys, tu creus que ho fas–; però revénen:revénen en el plor dels dies grisos,en l’ofec dels diumenges a la tarda,en epílegs d’estius d’adolescència,en preludis d’hivern sense esperança.Les coses que no dius tensen els músculsi s’instal·len al cor de les genivesamb el gust de la pols i de les horesque has deixat escolar-se sense esma.Hi ha una olor agredolça al tou dels dits–olor de resclosit, de por, de sexe.Les coses que no dius fan mal als polsos.I a les dents. I a les mans. I a les orelles.© Sònia Moll Gamboa© Viena Edicions, 2006