Foto: Adrià Costa

No donis les gràcies perquè durant aquesta setmana s’ha parlat molt de la feina i el talent de les dones als mitjans.No donis les gràcies perquè t’han cedit l’espai públic.No donis les gràcies tampoc perquè en una entrevista de feina no t’han preguntat si ets mare o si ho vols ser o si estàs casada.Ni perquè han reconegut la teva feina com a dona. Com si fóssim un col·lectiu a part del món. Com si no fóssim la meitat exacta de la població. Com a dona.No ho facis tampoc perquè un tio t’hagi piropejat pel carrer, perquè el que ha fet és situar-se en una posició de poder, intimidar-te. Pregunta't si haguessis anat acompanyada d’un home, si ho hauria fet. Si t’està tractant d’igual a igual.No donis les gràcies perquè abaixin els impostos de les compreses i dels tàmpax. Si tots els homes sagnessin amb dolor per algun orifici del cos durant quatre dies al mes, la regla seria un problema d’Estat.No donis les gràcies perquè un home t’hagi respectat i no t’hagi fotut mà si anaves borratxa o dormies. No ho facis perquè respectar-te és el seu deure, no és que et faci un favor.No donis les gràcies per una llei que ens protegeix i en canvi pregunta't com és que la necessitem. I pregunta't per què hi ha tants homes molestos amb aquesta nova llei de Només sí és sí. Per què es fan bromes tipus "haurem d’anar a lligar a la discoteca amb un notari", o s’accepta entre riures que es diguin frases com "les feminazis amb aquesta llei no follaran mai més"?Pregunta’t per què no hi ha un moviment que es digui on són els homes. Per què tots els referents dels llibres de text amb els quals hem crescut eren hòmens? Científics, inventors, esportistes, escriptors, arquitectes, metges, astronautes.No donis les gràcies perquè és el teu dret. Perquè et mereixes ser tractada sense condescendències, sense paternalismes. Com si no fossis una floreta delicada, un objecte de desig, com si tinguessis un cervell pensant i capacitat d’acció i fossis exactament igual d’important que un home.Curiosament –que estrany, com pot ser– aquest cop no va ser un savi, sinó que va ser una sàvia, qui va dir que el feminisme és la idea radical que les dones són persones.