"Sigues una dama, van dir. No estiguis massa grassa. No estiguis massa prima. Menja. Aprima't. Deixa de menjar tant. Demana una amanida. Mare meva, si sembles un esquelet! Per què no menges? Estàs demacrada. Sembles malalta. Als homes els agraden les dones amb carn sobre els ossos."Qui no n'ha sentit alguna, d'aquestes frases? O, fins i tot, les ha dites. Són un recull llarguíssim de les imposicions que la societat ha vessat sobre les dones, el seu comportament i els seus cossos, que l'actriu i activista feminista Cynthia Nixon enumera en aquest vídeo dirigit per Paul McLean per a la revista Girls. Girls. Girls. Les paraules de Nixon tenen l'origen en un text de Camille Rainville que es va fer viral a les xarxes socials.