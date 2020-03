Foto: Catorze

Günther Jakobs

Günther Jakobs

Günther Jakobs

Günther Jakobs

Carnaval al zoo

L'Alfred Nervi és el director del zoo i esmorza tranquil·lament amb l'Èric Mentolat, un eriçó amic seu. Però entre torrades i ous passats per aigua senten que els animals del zoo s'agiten, bramen i fan molt d'enrenou, sembla que s'han llevat amb ganes de gresca. És la història que explica Carnaval al zoo , escrit per Sophie Schoenwald i il·lustrat per Günther Jakobs, que La Galera publica en català traduït per David Sánchez Vaqué. Entrem a les seves pàgines i descobrim unes quantes disfresses ben animals.De moment la cosa va prou bé, pensa l'Èric mentre segueixen caminant fins a la zona tropical.–Tirurí, soc un llogüí! –els saluda un ocell estrany.L'Èric arruga el front. Què dimonis és un llogüí?–Sempre vaig vestit de blanc i negre, i ara, per una vegada a la vida, puc anar de coloraines –diu el llogüí per donar-li una pista.L'Èric rumia. Qui va de blanc i de negre? La senyoreta Panda, la zebra Zoe i el tapir Timoteu. I no sembla que aquell ocellot sigui cap d'ells.–Buf, quina calor que fa aquí –remuga el llogüí, i es venta amb les ales.Llavors a l'Èric se li encén la bombeta:–Vols que t'ajudem a baixar de l'arbre i a tornar a la casa de gel?El llogüí fa que sí amb el cap.–És el millor lloc per a un pingüí que es disfressa de lloro –afegeix el director.A l'Èric li vindria de gust de fer un descans, però el director ja s'ha posat en marxa. I de sobte es queda palplantat com si l'haguessin clavat a terra.A la vora del camí hi ha un animal que balla. És impossible no veure'l.–Mira –xiuxiueja el director–, està ensumant les margarides.–Soc un borifant –diu aquell ésser tímidament–. Per una vegada puc ser petit i també puc volar.A la cara de l'Èric es dibuixa un somriure.–I tant que sí! Aquí tenim el nostre elefant Anton disfressat de borinot.L'Anton se'n va feliç, amb un galop desmanegat.Espantat pel soroll, treu el cap per allà l'Edu, l'os formiguer.–Algú em bod dreude el gonfedi de la llengua?–Però Edu –diu l'Èric tot estranyat–, vas de pallasso. No us havíeu de disfressar del vostre animal preferit?–Ah hi? –contesta l'Edu–. Donh no ho havia endèh bé.–Edu, tu sempre igual –remuga el director–. Has d'estar més atent!–Elh aldreh dambog ho han endèh –es defensa l'Edu i assenyala darrere seu.L'Èric i el director es queden bocabadats i esmaperduts!A la zona dels micos s'està celebrant una festa boja. Cavallers i cowboys marcant el mateix pas, bruixes volant pels aires i vampirs traient a ballar unicorns...–Amb nosaltres no heu d'endevinar res, benvolgut senyor director i Èric –els saluda una princesa molt mona–. Uniu-vos a la festa!© 2020, Sophie Schoenwald, pel text.© 2020, Günther Jakobs, per les il·lustracions.© 2020, La Galera SAU, per l'edició en llengua catalana.