William Klein, disparant amb la càmera

William Klein

William Klein

William Klein

William Klein

William Klein

William Klein

William Klein

William Klein

William Klein

William Klein

Foto: Fundació Catalunya La Pedrera

Foto: Fundació Catalunya La Pedrera

Foto: Fundació Catalunya La Pedrera

Foto: Fundació Catalunya La Pedrera

La Fundació Catalunya - La Pedrera dedica una gran exposició a l'obra de William Klein (Nova York, 1928), un dels referents de la fotografia contemporània, que a finals dels anys cinquanta va trencar les convencions i normes establertes d'aquesta disciplina i va ser un pioner de la fotografia de carrer. William Klein. Manifest , que es pot visitar fins al 5 de juliol de 2020, reuneix més de dues-centes obres i documents, entre fotografies, pintures, treballs gràfics i cinematogràfics, per mostrar totes les facetes creatives d'aquest artista, una de les mirades més clares i ferotges de la societat moderna. El descobrim a través d'aquestes 14 imatges de l'exposició.Biquini, Moscou, 1959.Antonia + Simone + barberia, Nova York, 1962.Compres nadalenques davant de Macy's, Nova York, 1954.Pintura lletrista, 1960.Tramway, Roma, 1956.Backstage durant el rodatge de Qui êtes-vous, Polly Maggoo?, 1966.Tires de contactes de Broadway by light, Nova York, 1958.Dia de l'armistici, 11 de novembre, París, 1968.Pistola, Broadway 103rd St., Nova York, 1954.School's Out, Dakar, 1963. Contacte pintat, 2000.Vista de l'exposició William Klein. Manifest a La Pedrera.Vista de l'exposició William Klein. Manifest a La Pedrera.Vista de l'exposició William Klein. Manifest a La Pedrera.Vista de l'exposició William Klein. Manifest a La Pedrera.