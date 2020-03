I si hi posem un somriure?

Koty2

Koty2

Koty2

Koty2

Koty2

Koty2

Koty2

Koty2

Koty2

Koty2

Koty2

Koty2

Koty2

Koty2

"Lluííís!" diem quan ens retraten i així apareixem a les fotografies amb un bon somriure. Però no sempre s'ha retratat la gent somrient, la majoria de pintures famoses mostren gestos seriosos o lànguids i cares sorrudes. Koty2 , una parella de dissenyadors polonesos, ha decidit afegir una mica d'alegria a conegudes obres d'art perquè, com ells mateixos diuen, no hi ha res com un somriure.