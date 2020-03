Foto: Facebook Oques Grasses

Tota la malícia d'aquest món l'enterraréi creixerà la pau a sobre els fems.Faré la revolució i em faré un hort,me la jugaré molt fort.Arrelaran contentes les llavorsi a sobre la merda que ens venens'anirà esvaint la por.Que no vingui ningú a dir-nos qui hem de ser,que sabem que tot va guai si ho fem amb temps.Acabarem omplint les places de bancals,les males herbes aniran a dins els bancs.Acabarem omplint les places de bancals,les males herbes aniran a dins els bancs.I a la merda tot, a la merda tot,a la merda tot, a la merda.I a la merda tot, a la merda tot,a la merda tot, a la merda.Tota la bellesa d'aquest món està a dins teu,i cada passa que vas fent és l'altra i l'altra és la següent.Que sobren armes i falten gronxadors,falten gronxadors, porta gronxadors.La pau dels cargols és la nova religió.La pau dels cargols és la nova religió.La nova era comença on s'acaba el formigó.La pau dels cargols és la nova religió.I amb quatre flors i un tros de blau ja faig,que fa bon dia i no em cal ser tan guai.I amb quatre flors i un tros de blau ja faig,que fa bon dia i no em cal ser tan guai.Acabarem omplint les places de bancals,les males herbes aniran a dins els bancs.Acabarem omplint les places de bancals,les males herbes aniran a dins els bancs.I a la merda tot, a la merda tot,a la merda tot, a la merda.I a la merda tot, a la merda tot,a la merda tot.Hi ha sentiments que no s'expliquen amb paraules,que no es paren amb pedregades,i et fan saber on agafar-te.Hi ha paraules que van plenes de pallaque diuen més coses quan callen.Que creixerà la pau, naixeran vedells,amb tots els seus pals farem aixadells.Creixerà la pau lluny del formigó,i a la merda tot, a la merda tot.