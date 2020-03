Un homenatge als ferrers

L'ofici de ferrer s'ha anat perdent amb els anys, però encara es viu. La prova d'això són tots els artesans del ferro que es reuneixen cada dos anys a la Fira de la forja d'Alpens. És amb aquesta tradició que aquest poble d'Osona manté viu el record i el llegat de Joan Prat (1898-1985), un forjador alpensí que va deixar, als carrers i a les places on va néixer i créixer, des d'estàtues i reixes fins a picaportes i fanals. El percussionista i cantant Pësh (nom artístic de Santi Carcasona) va gravar el videoclip d'aquesta cançó a la fira que s'hi va celebrar el 2018 i, si parem l'orella, escoltarem el so que fan els martells i les encluses.Remember me, dear sonOur legacy you’ve got to carry onWe are the blacksmiths, dear sonWe craft the iron, we forge the worldWe sing together this songTo hail the brave menWe once dreamt we’d becomeWe are the blacksmithsDear son for longWe’ve been building the worldWe break the flamesWe weld the alloysIn every furnaceWe smelt our soulsWe are the blacksmiths,Dear son,This cherry ironWill make you strongWe sweat black bloodNothing can stop usWe’re like stones that growSomeday you’ll join us,Like anvil and hammerWork as oneRemember me, dear sonOur legacy you’ve got to carry onWe are the blacksmiths, dear sonWe smash our fears downWe bake our goalsWe craft the ironWe forge the worldWe forge the world.