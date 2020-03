Que visquis sense mi significa nomésque aquesta piga nova al plec més amagat del pit esquerreme la conec només jo. Que no has sabut mai resde la mamografia que no em van poder ferperquè es va inundar el CAP una nit de tempesta.Que devies sopar tranquil·lament mirant la teleel vespre que la plujaem va fer relliscar damunt la motoa prop de casa teva.Que visquis sense mi no és gaire cosa més:tres accidents de trànsit sense danys remarcablesdues agonies lentes en un llit d'hospitalun naixement a casatardes de residència i Sálvame de luxebramant en una salaamb olor de medicamentpuré de verdures i truita a la francesa.I una àvia sense esòfaguna mare sense sintaxiinnumerables bronquitisi un bon grapat d'orgasmes sense sostre.Que visquis sense mi no és gaire cosa mésque tres o quatre versos encertatsvinets al barri gòtic i uns quants dijous al Verdiamb una noia belga que no em recordava a ningúi aquell amor a la intempèrieque em va deixar en herènciaaquesta absurda malaltia de corrents d'aire.Que visquis sense mi no és gaire cosa mésque tot el que no he escrit perquè tu no havies de llegir-ho.I la certesa fredaindiferent a estonesque mai no ens vagarà de preguntar-nosQuè n'hem de fer, digues,de tota aquesta vida que no ens hem existit?