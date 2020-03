Decàleg per viure confinat entre adolescents i descobrir la felicitat

Comencem per tenir clar que, alterada la vida, ens hem de reinventar. D'entrada, som nosaltres els que ara estem en crisi i, a sobre, ens tanquem amb personatges que ens fan estar nerviosos.Hem de fer subdivisions del confinament. Descobrir que la seva habitació sempre serà seva i reclamar més sofà per a nosaltres.Forçosament, dedicar més temps a qui no vol estar més temps amb nosaltres. Si més no, ara els haurem de mirar més, escoltar més... i descobrir part de les seves vides que desconeixíem.La pedagogia del pacte ara significa dedicar més temps a negociar les activitats a fer per evitar que aquestes setmanes esdevinguin temps mort.Aprofitar per parlar (deixar caure paraules) sobre riscos i proteccions. Tornar a veure junts el capítol de Sex Education sobre les mascaretes, la promiscuïtat i les clamídies.Com que seran dies de connexions i pantalles, si apareix el moment, podrem prendre consciència del que som i no som sense connexió.Potser descobrirem vides dels amics i amigues posant l'orella i la vista (sense massa tafaneria) a converses de xarxa.Una part de la vida inevitable a compartir serà descobrir a què juguem junts (temps per aprendre Fornite i compartir Play).Trobarem el moment per explicar-los com ens preocupa el futur i discutir de què va el problema, la diversitat i desigualtat del món, el dret a la salut.Les farmàcies no tanquen: podem proveir-nos de diazepam, comprar tones de paciència. Viuen i són feliços malgrat nosaltres i els virus.