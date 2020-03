Cultura des del sofà

Foto: Designecologist

Els museus, teatres, cinemes, sales de concerts, biblioteques i llibreries, seguint les recomanacions de les autoritats, han tancat les seves portes. Però la cultura no s'atura i s'han engegat diverses iniciatives per fer accessibles l'art i el coneixement en temps de confinament. En són moltes i de ben segur que en naixeran de noves, però, de moment, aquí en teniu catorze.El Cuarentena Fest emetrà, del 16 al 23 de març, actuacions de diversos artistes com els catalans Pavvla i Kids from Mars a través del seu web.El Tots a Ca teua , impulsat des de Menorca, és un festival efímer on actuaran músics com Cris Juanico i Shanti que es pot seguir a través de Facebook.L'Orquestra Filharmònica de Berlín ha obert durant trenta dies l'accés al seu Digital Concert Hall , la seva sala de concerts digital, des d'on, registrant-se amb un correu electrònic, es pot accedir a un catàleg amplíssim de concerts enregistrats i de documentals musicals. De moment, també, mantindran els concerts programats però sense públic i els emetran en exclusiva i de manera gratuïta a través d'aquesta plataforma.El Teatre Lliure ha engegat #TheShowMustGoOn, un seguit de continguts teatrals que farà accessibles a través de les xarxes socials: a Twitter, amb l'etiqueta #TeatreAlFil, publicaran textos de diverses peces breus, a Instagram recordaran cada dia un espectacle emblemàtic i anècdotes que hi estiguin relacionades amb l'etiqueta #15dies15anècdotes.A més, programarà una "temporada" especial de teatre al seu compte de Youtube, que s'inaugurarà el dijous 19 de març amb Hamlet, de William Shakespeare, dirigida per Pau Carrió.La companyia La Ruta 40 posa a l'abast dels espectadors diverses de les seves produccions completes, com Una lluita constant , un projecte de la mateixa companyia i de Carlota Subirós que es va estrenar a la Sala Beckett l'any 2018.El dramaturg Jordi Casanovas ha impulsat #coronavirusplays, una proposta per a la creació de monòlegs d'un màxim tres minuts de durada sobre què se sent i es viu en aquests moments per compartir a les xarxes en format de text i que actors i actrius interpretaran voluntàriament.Poesia en temps de confinament és el que proposa Poeta de guàrdia , un compte de Twitter que cada dia compartirà un poema escrit expressament per a l'ocasió, que serà recitat pels mateixos poetes i que s'ha estrenat amb Josep Pedrals.La discogràfica Bankrobber ha creat una llista feta a partir d'una selecció de cançons dels seus artistes, com Sanjosex, Mazoni i El Petit de Cal Eril, que ha batejat amb un nom ben explícit, Cançons maques per a aquests dies de merda.El Museu Nacional d'Art de Catalunya proposa visitar les seves col·leccions online, escollir una obra i compartir-la a les xarxes socials amb l'etiqueta #elMuseuNacionalACasa per tal d'elaborar un itinerari participatiu. A més, i pensant en els més petits de casa, proposa trencaclosques virtuals d'algunes de les obres més emblemàtiques de la seva col·lecció, com La vicaria, de Marià Fortuny.El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza també convida a gaudir des de casa de l'exposició Rembrandt y el retrato en Ámsterdam 1590-1670 a través d'aquesta visita virtual i a explorar la seva col·lecció amb l'etiqueta #ThyssenDesdeCasa.El Museo Nacional del Prado, amb l'etiqueta #PradoContigo, emet comentaris d'obres del seu fons a càrrec d'experts (com aquest en què Alejandro Vergara, cap de conservació de pintura flamenca i escoles del nord del museu, comenta obres de Rubens, Veronés o Poussin) al seu compte d'Instagram i a la seva pàgina de Facebook L'Auditori de Barcelona ha recopilat, a la que han anomenat Coronalist, tota la música que hi hauria d'haver sonat en directe durant els dies en què romandrà tancat i que compta amb obres d'autors com Bernat Vivancos, Jules Massenet, Beethoven o Gershwin.Des de Catorze us oferim les nostres seccions Tast editorial, on podreu llegir fragments de llibres o relats sencers de diversos autors, Animació , on trobareu històries de tota mena i per a tots els públics, o Pintura , on trobareu 14 pinzellades dels grans artistes de la història de l'art. I si el que us ve de gust són bones cançons, aquí en trobareu un munt que segur que faran bona companyia.Finalment, us animem a quedar-vos a casa si no és imprescindible que en sortiu i a seguir les indicacions de les autoritats, recordant, amb humor i com ho fa Gloria Gaynor, com d'important és rentar-se bé les mans.