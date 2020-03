UNIferia, el Saló de l'Ensenyament virtual

Foto: John Schnobrich

Foto: UNIferia

Cada any, per aquestes dates, la comunitat educativa té una cita amb el Saló de l'Ensenyament. Aquest 2020, però, la informació sobre graus i cicles formatius s'adapta a les circumstàncies i canvia de format per convertir-se en una fira virtual. Les dotze universitats catalanes han decidit impulsar la plataforma UNIferia , on els estudiants de secundària del país podran trobar en un sol lloc informació sobre el ventall de graus i centres als quals poden optar per accedir als estudis universitaris. UNIferia està integrada per la Universitat Abat Oliba CEU, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Internacional de Catalunya, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Ramon Llull, la Universitat Rovira i Virgili, i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i serà activa del 19 al 21 de març.A més de les informacions accessibles a través de la plataforma, que estaran disponibles fins al mes d'octubre, UNIferia donarà atenció i orientació personalitzada als futurs universitaris a través dels canals de xat, sobre les titulacions de grau, els sistemes d'accés i de formalització de matrícula, les possibilitats d'ajuts i beques per a l'estudi, i les opcions de mobilitat internacional de cada universitat.Aquesta edició especial d'UNIferia per als graus de les universitats catalanes s'emmarca en la iniciativa que la CRUE (Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles) va iniciar fa dos anys per difondre la informació sobre l'oferta acadèmica dels estudis de grau i de màster de les universitats de l'àmbit estatal. A més de la plataforma esmentada, del 23 al 27 de març s'activarà la primera edició d'UNIferia Màster amb l'oferta d'estudis de màster de més d'una cinquantena d'universitats espanyoles, entre les quals hi ha set de les universitats catalanes.