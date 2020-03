Amb el canvi de paradigma vaig haver-me d'excusar,vaig sortir al carrer i vaig córrer cap a casaper buidar tots els calaixos, regirar tots els papers,fer-ne una muntanya i veure com cremaven.Va ser eficaç, el foc,tonificant,va ser eficaç, el focde flames plenesde les bestieses que tu i jo havíem arribat a dir,de les bestieses que tu i jo havíem arribat......a dir.I es propagaven a l'horitzó (la veu ben alta),a dir,i educaven l'interlocutor (la veu ben alta),a dir,sempre més il·lustrats que els demés (la veu ben alta),a dir,i pagaven molt bé a final de mes (la veu ben alta).Amb el canvi de paradigma preferia els segons plans,ja no estava mai segur del que pensava.M'agradava estar-me al pati amb la ràdio remugantsobre la remor d'estàtues derrocades.Sobre aquella remordamunt d'aquell bell cant,sobre aquella remord'estàtues plenade les bestieses que tu i jo havíem arribat a dir,de les bestieses que tu i jo havíem arribat......a dir.I es propagaven a l'horitzó (la veu ben alta),a dir,i educaven l'interlocutor (la veu ben alta),a dir,sempre més il·lustrats que els demés (la veu ben alta),a dir,i pagaven molt bé a final de mes (la veu ben alta).Amb el canvi de paradigma van haver-me d'enterraren aquest ermot, amb cap nom a la placa.T'agraeixo les flors blanques i el discurs al funeral,sé que feia temps que ja no em respectaves.I fan bonic, les florsamb negres draps penjanti darrere uns amicsque recordavenles bestieses que tu i jo havíem arribat a dir,les bestieses que tu i jo havíem arribat a dir.