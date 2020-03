La millor òpera, a casa

Foto: Gran Teatre del Liceu

Per fer més amenes les jornades i continuar apropant l'òpera, la música i la cultura a tothom, El Gran Teatre del Liceu posa a disposició dels espectadors una selecció dels èxits de les darreres temporades en format audiovisual a través de diverses plataformes. A més, els usuaris es podran descarregar (també de forma gratuïta) els programes de mà de totes les òperes d’aquest catàleg. Us convidem a fer un repàs de les propostes que podem gaudir des de casa.En col·laboració amb el Teatro Real, a la plataforma digital que aquest gestiona, My Opera Player , ja es pot accedir gratuïtament a muntatges com els de Norma i Rigoletto (només cal registrar-s'hi fent ús del codi promocional OperaEnCasa), i cada dia s'hi estrenarà una nova òpera seguint aquest calendari:Dijous 19 març: Aida, de Giuseppe Verdi Divendres 20 març: Madama Butterfly, de Giacomo Puccini Dissabte 21 març: Roméo et Juliette, de Charles Gounod.Diumenge 22 març: Un ballo in maschera, de Giuseppe Verdi.Dilluns 23 març: La traviata, de Giuseppe Verdi.Dimarts 24 març: La bohème, de Giacomo Puccini.Dimecres 25 març: Macbeth, de Giuseppe Verdi.En col·laboració amb TV3, a través del seu servei de vídeos a la carta, es pot gaudir de L'enigma di Lea , la primera òpera de Benet Casablancas, amb text de Rafael Argullol, que es va estrenar mundialment el febrer passat al Gran Teatre del Liceu.En col·laboració amb el canal europeu ARTE, el Gran Teatre del Liceu obre el teló de la darrera producció de Turandot, de Giacomo Puccini, que va estrenar l'octubre passat amb una espectacular escenografia high-tech dissenyada per Franc Aleu.El Gran Teatre del Liceu també ha pensat en els més petits de casa i ofereix a través del seu canal de Youtube aquests quatre espectacles, una selecció dels més reeixits d'El Petit Liceu, i les guies didàctiques familiars corresponents.Pere i el llop, de Serguei Prokòfiev.La petita flauta màgica, de Wolfgang Amadeus Mozart.El jove Barber de Sevilla, de Gioachino Rossini.La Ventafocs, de Gioachino Rossini.