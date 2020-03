Andrea Zayas

"Durant els primers dies d'un confinament que va per llarg, a casa ha nascut aquesta cançó." Andrea Zayas és mestra de primària, il·lustradora i mare d'una nena, la Valentina (a Catorze en va dibuixar des de l' embaràs i el puerperi , fins a la manera com sobreviu , amb una filla, al Nadal, o aquells moments en què els infants parlen sense embuts i tu voldries desaparèixer ). Ara, ha escrit la Cançoneta del virus amb corona, que és una manera d'explicar als més petits què coi aquest virus, i de pas, d'espolsar ben lluny les pors que puguin tenir.És un bitxo molt petit,que va començar a la Xina.De la Xina fins aquí,tot el camí contamina.Tu no el veus, però ell a tu sí:el que vol és empaitar-te.Li hauràs de demostrarque tu en saps més, d'amagar-te!Aquest bitxo no és un rei,és un virus amb corona.És molt ràpid, lleig i, ei,no vol mai dormir la mona.Així que aaaahhh...l'haurem de despistar!Coronavirus, cap on vas?Coronavirus, no ens atraparàs,perquè estem a casa, oi?,estem a casa! No ens pot passar res.Així que ara és el momentde tenir molta paciència.Jo us prometo no sortirsi no és una emergència.Ens haurem de reinventari despertar altres sentits,fins que el bitxo marxarài, qui sap, potser li estarem agraïts.Aquest bitxo no és un reiés un virus amb corona.És molt ràpid, lleig i ei,no vol mai dormir la mona.Així que aaaahhh...l'haurem de despistar!Coronavirus, cap on vas?Coronavirus, no ens atraparàsperquè estem a casa,estem a casa!