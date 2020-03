El desànim

tenen molt santimen i jo em sento i gual porto 7 dias sense sorti de casa i nomes veig les mebes amigues i famiiar per whuasapp i em sento soal i nomes em consola el meu peluix ositu . Pero tambe hi ha momens positius al llarg del dia la meva mara menseya a tocar el piano i es molt divertit i tambe pintu i mo paso be . No puc di que tot sigin flors i violes perque tambe hi ha momens avorrits .Vull que aixo secavi i tot jus acaba de comensar