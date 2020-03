Qui no toca instruments de vent, fa veure que els dirigeix, i qui no, els balla, i qui no, els escolta. En el dia de Sant Josep (i amb les falles ajornades), la València confinada ha optat per la música, amb el Festival dels balcons. En veiem una mostra: la que s'ha escoltat al barri de Cabanyal de València, i el vídeo amb què la Societat Musical d'Algemesí "hem eixit als nostres balcons a interpretar Paquito el Chocolatero. Aïllats físicament, però junts musicalment."