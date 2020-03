El vals trist

Foto: Judy Dean

El violinista Arthur Grumiaux va néixer a Villers-Perwin (Bèlgica) el 21 de març de 1921 i va morir el 16 d'octubre de 1986 a Brussel·les. De petit, la seva família tenia un gran interès per la música, i ell va convèncer el seu avi perquè l'ensenyés a tocar el violí. Als cinc anys va fer la seva primera actuació en públic. Va guanyar premis com el Prix de la Virtuosité. La seva carrera musical es va trencar a la Segona Guerra Mundial i no va ser fins a les seves acaballes que va aconseguir un reconeixement internacional. El recordem escoltant com interpreta Valse triste, l'obra del compositor hongarès Franz von Vecsey.