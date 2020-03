Goethe i l'amor necessari

Johann Heinrich Wilhelm Tischbein Johann Wolfgang von Goethe va néixer a Frankfurt del Main el 28 d'agost del 1749 i va morir a Weimar el 22 de març del 1832. L'escriptor i pensador alemany tant s'embrancava en la poesia i la novel·la com s'entusiasmava pel teatre i l'assaig. L'autor de Faust era una persona inquieta, el seu motor era la curiositat: va estudiar dret, però també tenia afició per la botànica i la medicina. Llegim 14 reflexions seves.

Al món no hi ha res necessari, excepte l'amor.Mai ens enganyen. Ens enganyem nosaltres mateixos.L'home sempre creu que és més del que és, i s'estima menys del que val.El que puguis somiar, fes-ho. La gosadia està plena de genialitat, poder i màgia.És perillós qui no té res a perdre.El que importa no és fer coses noves sinó fer-les com si mai ningú les hagués fet abans.L'únic home que no s'equivoca és el que mai fa res.Actuar és fàcil, pensar és difícil; però actuar tal com es pensa encara és més complicat.Si al matí no ens desvetllen noves alegries ni a la nit ens queda cap esperança, val la pena vestir-se i despullar-se?La fidelitat és l'esforç d'una ànima noble per igualar-se a una altra més gran que ella.La joventut necessita ser estimulada més que instruïda.No podem modelar els nostres fills segons els nostres desitjos.Hi ha un moment a la vida en què morim sense que ens enterrin. S'ha complert el nostre destí. El món està ple de gent morta, encara que ella no ho sàpiga.La llibertat és com la vida, només la mereix qui sap conquerir-la cada dia.