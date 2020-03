La Traviata, des del balcó

Cada dia a les 20:00 Barcelona aplaudeix, però també escolta. I és que enmig de la por, de la impotència i de l'espera, hi ha moments de bellesa, com els que la soprano Beatriz Jiménez Marconi comparteix des del seu balcó per homenatjar la feina "de tot el personal mèdic que està a la trinxera, a primera línia lluitant per nosaltres, així com de totes aquelles persones que, amb escassos mitjans, treballen perquè les nostres còmodes vides segueixin més o menys endavant (conductors de transport públic, policies, farmacèutics, dependents de supermercats, personal de neteja, taxistes, transportistes, operaris de serveis bàsics com la llum o l'aigua)". I ens ho demana ben clar: "Per ells, que ens cuiden, i per tots nosaltres: quedeu-vos a casa!". L'escoltem cantar el Brindis de La Traviata, 'O sole mio i Funiculì, Funiculà.Beatriz Jiménez Marconi cantant Oh mio babbino caro al Gran Teatre del Liceu