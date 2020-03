És temps de teatre i cinema

Foto: David Ruano / Grup Focus

Aquests dies ens hem vist forçats a canviar els nostres hàbits per la seguretat de tots. Els teatres han hagut de suspendre les representacions i el públic s'ha quedat a casa. Per això, el Grup Focus , en col·laboració amb TV3, se suma a la iniciativa del sector cultural i ofereix quatre produccions, que es poden veure en línia de forma gratuïta, perquè tothom qui ho desitgi pugui seguir gaudint de les arts escèniques. Adossats és una obra de Ramon Madaula amb direcció de Jordi Casanovas estrenada al Teatre Romea el 2018.Durant un 23 d'abril, en una urbanització de cases aparellades del Vallès Occidental, tres Jordis (avi, pare i fill) celebren la diada de Sant Jordi en família. El fantasma de Canterville és una adaptació de la novel·la d'Oscar Wilde dirigida per Josep Maria Mestres que es va poder veure al Teatre Condal el 2018.Lord Canterville convida a l'empresari nord-americà Hiram S. Otis i a la seva família a passar el cap de setmana al seu antic Castell prop d'Ascot, Anglaterra, però els adverteix que el fantasma de Sir Simon de Canterville, un avantpassat familiar, vaga per la casa des que va assassinar la seva esposa, Lady Eleonore. El nom , dirigida per Joel Joan, va ser candidata a millor pel·lícula per a televisió als Premis Gaudí el 2018 i es basa en l'adaptació al català, signada per Jordi Galceran, de l'exitosa comèdia Le Prénom, dels francesos Matthieu Delaporte i Alexandre de la Patellière.Una comèdia àcida i brillant sobre les relacions humanes. El nom d'un nadó que encara ha de néixer és l'anècdota que converteix un sopar en un camp de batalla on les bales són els retrets d’allò que ningú ha dit i que acaba sortint en el moment més imprevist. Res no tornarà a ser com abans , una comedia romàntica de Carol López, responsable tant del muntatge teatral com de la pel·lícula per a televisió.Dues parelles que viuen i treballen a Barcelona que es mostren tal com són, amb els seus desitjos, problemes i les seves contradiccions.