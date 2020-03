Glòria per tu és una de les cançons del disc Quina nit, de Sau, publicat el 1990. Veiem el videoclip que es va projectar el 27 d'abril de 1999, al Palau Sant Jordi, en el concert homenatge a Carles Sabater. I també veiem com ell mateix va cantar aquest cant a l'amistat al Concert d'Amnistia Internacional del 1993.Tu que m'has vist caure a terra,tu que sempre m'has trobaten les nits de lluna plenadormint en el teu sofà.Tu m'ajudes sense presses,si cal deixes el que tens,m'obres sempre casa tevaperquè no em quedi al carrer.Glòria, glòria per tu!Tots els anys que hem viscut els he guardatamagats al meu calaix,sempre tindré un lloc on anar-te a buscarsi mai et trobo a faltar.Ens fem vells però no hi ha pressa,entre copes em vas dir,col·locats quasi com sempre,sense un duro però amb estil.No desitjo una altra cosa:el meu món, els meus amics,i la vida no em fa nosamentre tingui un ros als dits.Glòria, glòria per tu!Tots els anys que hem viscut els he guardatamagats al meu calaix,sempre tindré un lloc on anar-te a buscarsi mai et trobo a faltar,tindré on anar-te a buscar,si mai et trobo a faltar.